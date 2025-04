Il Napoli sull’attaccante italiano l’idea del club per il prossimo anno

Napoli e per la prossima stagione ci sarebbe già un attaccante da portare in azzurro appuntato sul taccuino del Ds Manna.Indipendentemente da come terminerà la stagione il Napoli rispetto alla classifica, nel futuro non ci sono dubbi sulle intenzioni di continuare a rendere la squadra competitiva, e non soltanto rispetto al campionato di Serie A. La bontà di queste intenzioni è stata confermata dalle dichiarazioni del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’.Il Napoli sull’attaccante italiano: l’idea del club per il prossimo anno (LaPresse) – tvplay Il patron ha parlato di realtà in continua evoluzione e non solo, affermando: “Abbiamo reso forte e muscoloso, questo Napoli. Tvplay.it - Il Napoli sull’attaccante italiano: l’idea del club per il prossimo anno Leggi su Tvplay.it Aurelio De Laurentiis non si tirerà indietro dinanzi all’esigenza di rendere sempre più competitivo ile per la prossima stagione ci sarebbe già un attaccante da portare in azzurro appuntato sul taccuino del Ds Manna.Indipendentemente da come terminerà la stagione ilrispetto alla classifica, nel futuro non ci sono dubbi sulle intenzioni di continuare a rendere la squadra competitiva, e non soltanto rispetto al campionato di Serie A. La bontà di queste intenzioni è stata confermata dalle dichiarazioni del presidente delpartenopeo, Aurelio De Laurentiis, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’.Ildelper il(LaPresse) – tvplay Il patron ha parlato di realtà in continua evoluzione e non solo, affermando: “Abbiamo reso forte e muscoloso, questo

Su altri siti se ne discute: La Giovane Italia – Antonio Pesce, bomber di razza per il futuro del Napoli; Il Napoli sull’attaccante italiano: l’idea del club per il prossimo anno; Napoli-Palermo, l’idea tattica di Conte per esaltare Raspadori.

Bologna-Napoli, Italiano: “Uno per tutti e tutti per uno” - Il tecnico dei rossoblu Vincenzo Italiano ha parlato al termine della sfida Bologna–Napoli, partita del Lunedì sera che ha chiuso la 31° giornata di Serie A. Bologna-Napoli, le parole di Italiano ... (calciostyle.it)

Napoli, Conte: “Sono partito con l’idea di fare 38 vittorie, ma non potevamo vincerle tutte. Le insidie ci sono in ogni gara” - Napoli, Conte: “Sono partito con l’idea di fare 38 vittorie, ma non potevamo vincerle tutte. Le insidie ci sono in ogni gara” Segui la conferenza stampa in tempo reale su questa pagina con ... (gonfialarete.com)

Napoli, il bicchiere mezzo pieno è nel calendario. Il Bologna di Italiano è da Champions - A Bologna il Napoli aveva accarezzato l’idea del colpaccio ... Ara ha applaudito la prestazione e il carattere dei ragazzi di Italiano, che si confermano pienamente in corsa per un posto ... (tuttomercatoweb.com)