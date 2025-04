Il Napoli sta lavorando per portare Orsolini in azzurro in estate Sportmediaset

Sportmediaset parla anche del mercato del Napoli. Secondo quanto scrive la redazione di Mediaset, il Napoli sta lavorando per portare Orsolini, esterno del Bologna, in azzurro già da questa estate. Sul giocatore c’è anche il Milan e non è escluso che l’esterno possa anche rinnovare con il Bologna a fine stagione.Il Napoli sull’esterno del BolognaSu Sportmediaset si legge:«Il Bologna è ancora in piena corsa per la Champions League anche grazie ai gol di Riccardo Orsolini. Il futuro del è però ancora tutto da scrivere. L’ipotesi permanenza c’è, tanto che si sta valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma anche quella di approdare in una big. Come il Napoli, che sta lavorando per portarlo in azzurro in estate, ma anche il Milan, sul giocatore già a gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per sapere dove giocherà Orsolini». Ilnapolista.it - Il Napoli sta lavorando per portare Orsolini in azzurro in estate (Sportmediaset) Leggi su Ilnapolista.it parla anche del mercato del. Secondo quanto scrive la redazione di Mediaset, ilstaper, esterno del Bologna, ingià da questa. Sul giocatore c’è anche il Milan e non è escluso che l’esterno possa anche rinnovare con il Bologna a fine stagione.Ilsull’esterno del BolognaSusi legge:«Il Bologna è ancora in piena corsa per la Champions League anche grazie ai gol di Riccardo. Il futuro del è però ancora tutto da scrivere. L’ipotesi permanenza c’è, tanto che si sta valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma anche quella di approdare in una big. Come il, che staper portarlo inin, ma anche il Milan, sul giocatore già a gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per sapere dove giocherà».

