Il Movimento 5 stelle in piazza a Ravenna prosegue la raccolta firme in vista delle elezioni

Ravenna, lato viale Berlinguer, il Movimento 5 stelle è sceso in piazza per incontrare la cittadinanza e proseguire la raccolta firme in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Durante il banchetto è intervenuto anche il candidato sindaco. Ravennatoday.it - Il Movimento 5 stelle in piazza a Ravenna: prosegue la raccolta firme in vista delle elezioni Leggi su Ravennatoday.it Questa mattina, al mercato cittadino di, lato viale Berlinguer, ilè sceso inper incontrare la cittadinanza e proseguire laincomunali del 25 e 26 maggio 2025. Durante il banchetto è intervenuto anche il candidato sindaco.

Le ultime notizie da altri siti: Il Movimento 5 Stelle in piazza a Ravenna: prosegue la raccolta firme in vista delle elezioni; Sabato 5 Aprile, scendiamo in piazza a Roma per dire BASTA SOLDI PER LE ARMI!; Il Movimento 5 Stelle in piazza Zaccagnini insieme ad Alessandro Barattoni; Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte alternativi al governo; La piazza piena del Conte pacifista: «Siamo centomila».

Il Movimento 5 Stelle oggi al mercato cittadino insieme al candidato sindaco Barattoni - Questa mattina, al mercato cittadino di Ravenna, lato viale Berlinguer, il MoVimento 5 Stelle è sceso in piazza per incontrare la cittadinanza e proseguire la raccolta firme in vista delle elezioni co ... (ravennawebtv.it)

Cinque stelle in piazza insieme a Barattoni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Il Movimento 5 Stelle in piazza Zaccagnini insieme ad Alessandro Barattoni - Sabato mattina, dalle ore 8.45 alle 12.00, il Movimento 5 Stelle sarà presente presso il mercato cittadino, sul lato di viale Berlinguer, per presentare il progetto politico a sostegno del candidato s ... (ravennawebtv.it)