Il maltempo continua a peggiorare in Veneto è allerta arancione per Pasqua sotto osservazione i fiumi Po Fratta Gorzone e Nodo Le previsioni

maltempo e pioggia: in Veneto è allerta per il livello del fiume Po. La protezione civile ha infatti emesso un nuovo avviso di allerta idraulica gialla per i bacini regionali. Ilgazzettino.it - Il maltempo continua a peggiorare in Veneto, è allerta arancione per Pasqua: sotto osservazione i fiumi Po, Fratta-Gorzone e Nodo. Le previsioni Leggi su Ilgazzettino.it e pioggia: inper il livello del fiume Po. La protezione civile ha infatti emesso un nuovo avviso diidraulica gialla per i bacini regionali.

Maltempo in Veneto, le ultime notizie in diretta: a Vicenza padre e figlio muoiono cadendo nel torrente Agno. Zaia: «Ora stato di emergenza» - I nubifragi di giovedì hanno provocato danni in varie zone della regione: a perdere la vita l'imprenditore Leone Nardon e il figlio Francesco. Ponte crollato a Valdagno, inchiesta per disastro colposo ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Maltempo, Zaia dichiara lo stato d'emergenza in Veneto: «Si piangono due vittime» - Analizzata l'eccezionale ondata di maltempo che ha causato due vittime a Valdagno, padre e figlio, caduti con l’auto in una voragine stradale e i cui corpi sono stati rinvenuti stamane 10 km più a val ... (msn.com)