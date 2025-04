Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B

salvezza del Como. Gli uomini di Cesc Fabregas espugnano 3-0 Il Via del Mare di Lecce e mettono le mani sulla permanenza nella massima serie: decidono la doppietta di Assane Diao e Il gol di Edoardo Goldaniga. Primo tempo vibrante Pronti via, i padroni di casa provano subito a rendersi pericolosi con una conclusione di Krstovic, che però viene disinnescata da Butez. Due minuti dopo arriva la replica dei lariani con un insidioso tiro-cross di Nico Paz, su cui Falcone è costretto a compiere un grande intervento. Al 6' Krstovic va a segno, ma la rete non viene convalidata per un'evidente posizione di fuorigioco del montenegrino. La partita è molto vibrante e all'11' è Douvikas a provare la conclusione, ma Falcone respinge con i pugni. Al 26' Gaspar, da ottima posizione, manca l'impatto con Il pallone dopo una spizzata di Baschirotto. Agi.it - ??????Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B Leggi su Agi.it AGI - Colpodel. Gli uomini di Cesc Fabregas espugnano 3-0Via del Mare die mettono le mani sulla permanenza nella massima serie: decidono la doppietta di Assane Diao egol di Edoardo Goldaniga. Primo tempo vibrante Pronti via, i padroni di casa provano subito a rendersi pericolosi con una conclusione di Krstovic, che però viene disinnescata da Butez. Due minuti dopo arriva la replica dei lariani con un insidioso tiro-cross di Nico Paz, su cui Falcone è costretto a compiere un grande intervento. Al 6' Krstovic va a segno, ma la rete non viene convalidata per un'evidente posizione di fuorigioco del montenegrino. La partita è molto vibrante e all'11' è Douvikas a provare la conclusione, ma Falcone recon i pugni. Al 26' Gaspar, da ottima posizione, manca l'impatto conpallone dopo una spizzata di Baschirotto.

Le ultime notizie da altri siti: ??????Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B; Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B; Serie A, il Como 1907 spinge forte su un portiere. Alle strette finali per portare in riva al Lario l'ex Roma; Tenkorang è letale: il Porto S.Elpidio spinge la Biagio in Promozione; Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B.

Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B - AGI - Colpo salvezza del Como. Gli uomini di Cesc Fabregas espugnano 3-0 il Via del Mare di Lecce e mettono le mani sulla permanenza nella massima serie: decidono la doppietta di Assane Diao e il gol ... (msn.com)

Como batte Torino: Douvikas segna il gol della salvezza - Il Como raggiunge la virtuale salvezza, battendo il Torino con un gol di testa di Douvikas (nella foto) davanti a una tribuna stampa al solito piena di star, da Thierry Henry agli attori Terry ... (ilgiorno.it)

Il Como ritrova la vittoria e "vede" la salvezza: 1-0 al Toro, galeotto il doppio tocco - Sulle ali di Tasos Douvikas, il Como torna a vincere e avvicina la salvezza, per cui manca solo ... Il matchwinner conquista ovviamente un voto alto, ma il 7 va anche a Kemp. (tuttomercatoweb.com)