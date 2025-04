Huawei revocato arresto per la segretaria dell’eurodeputato Martusciello

Huawei: revocato il mandato di arresto europeo per la collaboratrice dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello. Potrà recarsi in Belgio da cittadina libera Lucia Simeone, coinvolta nell'inchiesta delle autorità belghe su un presunto giro di mazzette per proporre una lettera in favore del colosso della telefonia cinese sul 5G.

Inchiesta Huawei, revocato arresto alla segretaria di Martusciello - La procura belga ha revocato il mandato di arresto europeo emesso circa un mese fa nei confronti di Lucia Simeone, la segretaria dell' europarlamentare Fulvio Martusciello. (ansa.it)

Huawei, revocato arresto per la segretaria dell'eurodeputato Martusciello - (Adnkronos) - Caso Huawei: revocato il mandato di arresto europeo per la collaboratrice dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello. Potrà recarsi in Belgio da cittadina libera Lucia Sim ... (msn.com)

Caso Huawei, revocato l’arresto europeo alla segretaria di Martusciello Luciana Simeone - Simeone si trovava agli arresti domiciliari da metà marzo a causa dell’inchiesta della procura federale di Bruxelles sulla presunta corruzione di lobbisti a favore dell’azienda cinese Huawei ... (editorialedomani.it)