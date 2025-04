Gout Gout ancora una volta impressionante straccia tutti gli avversari partendo 20 metri più indietro

Gout Gout si è preso la scena assoluta nella gara "ad handicap" della Stawell Gift, una storica gara di velocità in cui gli atleti vengono posizionati ai blocchi in base ai tempi e alla forma fisica. Il 17enne è scattato così 20 metri dietro a tutti gli avversari che ha poi superato uno ad uno con una progressione a dir poco impressionante. Leggi su Fanpage.it si è preso la scena assoluta nella gara "ad handicap" della Stawell Gift, una storica gara di velocità in cui gli atleti vengono posizionati ai blocchi in base ai tempi e alla forma fisica. Il 17enne è scattato così 20dietro agliche ha poi superato uno ad uno con una progressione a dir poco

