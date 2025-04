Gli USA pronti a riconoscere la Crimea come parte della Federazione Russa

Gli USA pronti a riconoscere la Crimea come parte della Federazione Russa. Il riconoscimento farebbe parte di un più ampio accordo di pace tra Mosca e Kyiv. Secondo quanto riferito da Bloomberg, l'amministrazione Trump è pronta a riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea.

