Gigi D’Alessio era un rifugio poi mi sono sentita sovrastata Era un continuo attacco parla Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è la protagonista della nuova puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei. Ai microfoni, la cantante si apre senza filtri: l’infanzia, il legame con la musica, il rapporto complicato con il padre, la storia d’amore con Gigi D’Alessio e il dolore per la perdita della madre. “A 18 anni ho incontrato Gigi. Mi sono ritrovata in un amore stupendo, avevo trovato una sorta di rifugio”, dice Anna, ricordando i primi anni accanto al cantante. “Volevo essere all’altezza di stare con una persona più grande di me, con molta più esperienza di me. Ci siamo conosciuti nel 2002, dopo il mio primo Festival. Lui mi disse ‘ma tu sei la ragazzina che ha vinto Sanremo, ti va di fare una canzone insieme?’ e cantammo “Un nuovo bacio“. A settembre siamo andati in Australia e lì è scoppiato l’amore”. Ilfattoquotidiano.it - “Gigi D’Alessio era un rifugio, poi mi sono sentita sovrastata. Era un continuo attacco”: parla Anna Tatangelo Leggi su Ilfattoquotidiano.it è la protagonista della nuova puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei. Ai microfoni, la cantante si apre senza filtri: l’infanzia, il legame con la musica, il rapporto complicato con il padre, la storia d’amore cone il dolore per la perdita della madre. “A 18 anni ho incontrato. Miritrovata in un amore stupendo, avevo trovato una sorta di”, dice, ricordando i primi anni accanto al cantante. “Volevo essere all’altezza di stare con una persona più grande di me, con molta più esperienza di me. Ci siamo conosciuti nel 2002, dopo il mio primo Festival. Lui mi disse ‘ma tu sei la ragazzina che ha vinto Sanremo, ti va di fare una canzone insieme?’ e cantammo “Un nuovo bacio“. A settembre siamo andati in Australia e lì è scoppiato l’amore”.

Su questo argomento da da altre fonti: Anna Tatangelo: «Gigi d'Alessio era un rifugio. Poi mi sono sentita sovrastata: ero la sua compagna, le canzon; Anna Tatangelo, com'è nata la storia d'amore con Gigi D'Alessio: il racconto; Anna Tatangelo: Gigi D'Alessio? Era il mio rifugio, mi hanno criticata per tutto; Meloni, la risposta in italiano strega Trump – Video; LDA chi è, il figlio di Gigi D’Alessio a Verissimo: il percorso da Amici ai pregiudizi.

Anna Tatangelo: "Gigi D'Alessio? Era il mio rifugio, mi hanno criticata per tutto" - (Adnkronos) - Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono stati una coppia per circa 13 anni, dal 2005 al 2018. Ospite nella nuova puntata di One More Time (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei, la cantan ... (msn.com)

Anna Tatangelo: «Gigi d'Alessio era un rifugio. Poi mi sono sentita sovrastata: ero la sua compagna, le canzoni erano sue. Un attacco continuo» - Anna Tatangelo è l’ospite della nuova puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, disponibile da oggi, venerdì 18 aprile 2025, su OnePodcast e su tutte le ... (ilmessaggero.it)

Anna Tatangelo si confessa: “Gigi D’Alessio era un rifugio, ma mi sentivo schiacciata” - Anna Tatangelo svela nel podcast One More Time il peso della relazione con Gigi D’Alessio, confessando come il suo ruolo di “compagna” l’abbia sovrastata, spingendola a ritrovare sé stessa con la tera ... (news.fidelityhouse.eu)