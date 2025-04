Galatina minorenni picchiano 17enne con disabilità e postano le immagini La madre Guardate il video e denunciate

Galatina. Calci e pugni, tutti contro un solo ragazzo: un 17enne di origini tunisine invalido al 100%. La vittima grida e implora di fermarsi, ma il pestaggio brutale della baby gang continua, non curanti della presenza di altre persone alla stazione. Dopo quasi un minuto il branco scappa via lasciando il 17enne distesso a terra. Tutta la scena – avvenuta mercoledì scorso – è da loro stessi filmata con uno smartphone. All’inizio del video si sente anche la voce di una ragazzina: “Amò, dentro ci sono le telecamere”. Ma a postare il filmato sui social sono proprio loro, quasi fosse un trofeo. Per poco, poi lo rimuovono.Quel video però continua a girare in rete. La vittima torna a casa ma non racconta nulla. È la madre, il giorno successivo, ad accorgersi che il figlio è ferito. Ilfattoquotidiano.it - Galatina, minorenni picchiano 17enne con disabilità e postano le immagini. La madre: “Guardate il video e denunciate” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Lo hanno accerchiato e picchiato nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di. Calci e pugni, tutti contro un solo ragazzo: undi origini tunisine invalido al 100%. La vittima grida e implora di fermarsi, ma il pestaggio brutale della baby gang continua, non curanti della presenza di altre persone alla stazione. Dopo quasi un minuto il branco scappa via lasciando ildistesso a terra. Tutta la scena – avvenuta mercoledì scorso – è da loro stessi filmata con uno smartphone. All’inizio delsi sente anche la voce di una ragazzina: “Amò, dentro ci sono le telecamere”. Ma a postare il filmato sui social sono proprio loro, quasi fosse un trofeo. Per poco, poi lo rimuovono.Quelperò continua a girare in rete. La vittima torna a casa ma non racconta nulla. È la, il giorno successivo, ad accorgersi che il figlio è ferito.

