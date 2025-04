Fregene 150mila euro dalla Regione contro l’erosione costiera

Fiumicino, 19 aprile 2025 – La Regione Lazio ha stanziato 150mila euro per un intervento urgente contro l'erosione costiera a Fregene. Una notizia attesa da settimane, che giunge in una delle giornate più difficili per il litorale, colpito ancora una volta dalla furia del mare. Il via libera è stato formalizzato con una Pec della Direzione Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, che ha riconosciuto la necessità di agire in tempi strettissimi.

I fondi saranno gestiti dal Comune di Fiumicino, che potrà assegnare i lavori subito dopo Pasqua, nel tentativo di mettere in sicurezza uno dei tratti più fragili della costa. Ma la decisione della Regione arriva sullo sfondo di nuovi crolli e danni gravi.

