Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza mentre City cerca di andare quarto

City può salire su un posto a tavola fino al quarto posto se possono terminare la loro lega senza vittorie a due partite a Goodison Park sabato.City non ha segnato sulla strada sulla strada in alto volo per più di quattro ore da quando il vincitore di Erling Haaland al Tottenham il 26 febbraio.Ma la squadra di Guardiola si imbatterà in una squadra severa di Everton la cui unica sconfitta nelle ultime 12 partite è stata al Leader Liverpool, sebbene cinque delle ultime sette sono state disegnate.Everton vs Manchester City Beate gratuite – Siti di scommesse della Premier League, previsioni e suggerimentiI Toffees hanno registrato uno dei migliori risultati della stagione sabato scorso, vincendo 1-0 a Nottingham Forest, che sono a due punti sopra la città.

