Fondo inclusione persone sorde o con ipoacusia pubblicato il decreto 52 milioni per promuovere la LIS servizi e tecnologie

pubblicato il decreto che definisce i criteri e le modalità per l'impiego del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Le risorse, attribuite alle Regioni, possono essere utilizzate per finanziare progetti e iniziative aggiuntive rispetto alla programmazione regionale ordinaria.

