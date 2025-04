Fiume Po in piena allerta rossa in Emilia Romagna ed evacuati

allerta meteo rossa per piene dei fiumi in Emilia-Romagna, con particolare attenzione al Po che transita nelle province di Parma e Reggio Emilia.La Protezione civile ha diffuso l'allerta valida dalla mezzanotte di domenica fino alla stessa ora di lunedì che segnala una criticità idraulica elevata in diverse aree della regione. Nel dettaglio, l'allerta è rossa per le province di Parma e Reggio Emilia, mentre è arancione per quella di Ferrara.La situazione di maggiore preoccupazione riguarda il transito della piena del Po, con livelli attesi superiori alle soglie in numerosi tratti (qui il monitoraggio Arpa in tempo reale).Gli evacuatiIl grande Fiume ha toccato attorno alle 8 di mattina la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi, e in queste ore sta defluendo lungo il tratto parmense.

