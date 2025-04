Fiamme in autostrada terribile incidente tutto chiuso

incidente verificatosi sull’autostrada A12, tra Spezia e Brugnato, poco dopo le 13 di sabato 19 aprile. Un mezzo coinvolto ha preso fuoco, obbligando le autorità a chiudere temporaneamente il tratto tra Albiano Magra e Ceparana Brugnato in direzione Genova. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco, mentre l’elisoccorso è stato attivato per trasportare uno dei feriti in ospedale. Thesocialpost.it - “Fiamme in autostrada”, terribile incidente: tutto chiuso! Leggi su Thesocialpost.it Un sabato pomeriggio di caos e paura, con il traffico che si ferma, le sirene che riecheggiano nell’aria e una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Decine di automobilisti, molti in viaggio per il ponte pasquale, si trovano improvvisamente intrappolati, bloccati tra veicoli fermi e l’incertezza di quanto sta accadendo davanti a loro. Una scena surreale, che trasforma un normale spostamento in una lunga attesa sotto il sole primaverile.A causare il panico è stato un graveverificatosi sull’A12, tra Spezia e Brugnato, poco dopo le 13 di sabato 19 aprile. Un mezzo coinvolto ha preso fuoco, obbligando le autorità a chiudere temporaneamente il tratto tra Albiano Magra e Ceparana Brugnato in direzione Genova. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco, mentre l’elisoccorso è stato attivato per trasportare uno dei feriti in ospedale.

Altre testate riportano aggiornamenti: Terribile incidente in A8 all’altezza dell’uscita di Varese nella notte. Tre persone ferite e auto accartocciate; Terribile incidente in autostrada, furgone distrutto e traffico bloccato: c'è una vittima - IL VIDEO; TERRIBILE INCIDENTE A CHIVASSO - Auto prende fuoco, uomo muore carbonizzato nell'abitacolo - FOTO; Incidente in A4 tra un'auto, un camion e una bisarca che ha preso fuoco: un morto; Terribile incidente, auto sbanda e si ribalta: due feriti in ospedale.

Terribile incidente sull’autostrada, coinvolto un camion e tre automobili, traffico in tilt: cosa succede - Impatto sul traffico e consigli per gli automobilisti L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni dell’autostrada A1. Gli ... (bigodino.it)

Terribile incidente sull'A14: camion ribaltato, tragedia sulla strada - Un terribile incidente si è verificato stamattina, venerdì 11 aprile, nel tratto compreso tra Cesena nord e Cesena. Ne ha dato notizia Autostrade per l’Italia, informando in tempo reale dell’incidente ... (notizie.it)

Auto in fiamme dopo l’incidente sull’A4: dieci persone coinvolte, lunghe code - Incidente e auto in fiamme sull'autostrada A4 tra i caselli di Brescia est e ovest in direzione Verona: feriti e lunghe code. (veronaoggi.it)