Femminicidio Bitonto aggressione del 75enne alla moglie ripresa da telecamere di casa

aggressione mortale subita da Lucia Chiapperini da parte del marito Vincenzo Visaggi è stata registrata dalle telecamere della loro abitazione a Bitonto. Momenti di violenza durante i quali il 75enne, coetaneo della donna, ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con delle forbici, inveendo contro di lei. Sette minuti in tutto visionati dagli inquirenti che stanno seguendo il caso. Dopo il delitto, l'uomo aveva chiesto aiuto al 112 confessando di aver assassinato la moglie e di aver provato a togliersi la vita colpendosi al petto. Tg24.sky.it - Femminicidio Bitonto, l'aggressione del 75enne alla moglie ripresa da telecamere di casa Leggi su Tg24.sky.it L'mortale subita da Lucia Chiapperini da parte del marito Vincenzo Visaggi è stata registrata dalledella loro abitazione a. Momenti di violenza durante i quali il, coetaneo della donna, ha ucciso lacolpendola ripetutamente con delle forbici, inveendo contro di lei. Sette minuti in tutto visionati dagli inquirenti che stanno seguendo il caso. Dopo il delitto, l'uomo aveva chiesto aiuto al 112 confessando di aver assassinato lae di aver provato a togliersi la vita colpendosi al petto.

Ne parlano su altre fonti: Bitonto, 75enne in pensione uccide la moglie e chiama il 112: Venite, l'ho ammazzata; Uccide la moglie con le forbici, poi si barrica in casa: cosa sappiamo del femminicidio di Bitonto; Il femminicidio di Bitonto ripreso dalle telecamere in casa: Lucia insultata e colpita 20 volte con le forbici; Aggressione ad Altopascio dove un anziano è stato picchiato a sangue: dubbi su un reo confesso.

L’orrore del femminicidio a Bitonto registrato in un audio: Lucia Chiapperini uccisa da 22 colpi - Voci e rumori registrati dalle videocamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di ricostruire il delitto: il 75enne Vincenzo Visaggi ha ... (bari.repubblica.it)

Femminicidio a Bitonto, Lucia uccisa a colpi di forbici: l'orrore in un audio - Tutto il sonoro del femminicidio di ieri mattina a Mariotto frazione di Bitonto, in provincia di Bari, è stato registrato e ascoltato dagli inquirenti poiché le telecamere interne all'abitazione sono ... (informazione.it)

Aggredita al rientro e poi colpita 20 volte con le forbici: il delitto di Lucia Chiapperini ripreso dalle telecamere in casa - Il tutto, secondo i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari, sarebbe avvenuto in cinque minuti. Ieri l'arresto del marito Vincenzo Visaggi ... (baritoday.it)