Fantastici Quattro – Gli inizi Shalla Bal e il destino della First Family

Fantastici Quattro assistono a una devastazione senza eguali. Nel momento più disperato, innanzi a loro si palesa una figura femminile, argentea, immobile su quella che sembra una tavola da surf. Il suo nome, come scopriremo, è Shalla Bal, araldo del Divoratore di Mondi, Galactus.Questa scena del trailer di Fantastici Quattro – Gli inizi, l'atteso esordio della First Family marveliana nel MCU, ha confermato una presenza nota da tempo, ma ha anche lascito perplessità in parte del pubblico. Per antonomasia, Silver Surfer è Norrin Radd, personaggio cosmico particolarmente amato per la sua evoluzione nei comics Marvel, approdato anche al cinema durante l'era Fox dei Fantastici Quattro.L'arrivo della famiglia Richards nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia, ha visto una riscrittura del personaggio, che trae comunque ispirazione da uno dei tanti universi alternativi della Casa delle Idee.

