F1 GP Arabia Saudita McLaren domina le FP3 Ferrari lontana dalla vetta

Il circuito di Jeddah è palcoscenico della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita di F1. Team e piloti si concentrano sulla simulazione qualifica, con McLaren che si mette subito in mostra. Entrambi i piloti si dimostrano pienamente a proprio agio con la vettura, che si dimostra perfettamente affidabile. Nel corso della sessione arriva un'importante notizia dal box Ferrari: la squadra di Maranello ha deciso di cambiare il motore endotermico su entrambe le monoposto. HAMILTON ANCORA IN DIFFICOLTA', BENE McLaren Il cavallino è a caccia del primo podio stagionale, mentre Lewis Hamilton fatica ancora nell'adattarsi alla SF-25. L'inglese ha problemi di grip e non riesce ad avvicinarsi al compagno di squadra in classifica. Le noie si presentano anche per Charles Leclerc, che tra la prima e la seconda curva fatica con l'anteriore, a differenza delle McLaren.

