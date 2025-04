Empoli controlli antidroga due arresti sequestrati 300 grammi di hashish

Nell'ambito di controlli finalizzati a contrastare i reati in materia di stupefacenti, gli agenti del commissariato di Empoli hanno arrestato un 49enne marocchino per illecita detezione di sostanza stupefacente

