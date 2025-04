Ildifforme.it - Emergente 2025 Monza: anche il giovane talento food Daniele Bartocci in giuria

Cresce l’attesa per il prestigioso Premio: lo speciale anniversario del più ambito premio under 30 (Sala,Chef edPizza) si terrà aa fine mese. Tra i protagonisti per la Regione Lazio ci saranno i talentuosi Matteo Faenza del Mogano (Formello, Lazio) e Valerio Cesaroni del ristorante Sintesi di Ariccia (RM). In, tra i protagonisti ed esperti del settore, il, premiato di recente in Campidoglio per la Comunicazione Responsabile e Inclusiva e tra i 100 personaggi più influenti dell’anno 2023 a Montecitorio.L'articoloilinproviene da Il Difforme.