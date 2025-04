È un delitto Yildiz Juventus decisione drastica

Leggi su Sportface.it

Il nome del numero dieci bianconero è sempre in primo piano. Svelato il piano di Cristiano Giuntolirimane in dubbio per la delicata trasferta di Parma. Il turco si è fermato in allenamento mercoledì mattina a causa di un trauma contusivo alla coscia destra. È troppo importante per questa Juve, dunque Tudor farà di tutto per averlo a disposizione.È troppo importante per Tudor, ma per lain generale. Sul campo, come sul mercato visto che dalla sua cessione si potrebbero raggranellare 80/90 milioni di euro. Nel caso tutta plusvalenza, essendo lui arrivato a parametro zero.per finanziare il mercato Juve“Sarebbe un” il suo sacrificio, secondo Sandro Sabatini intervento in diretta a ‘Radio Sportiva’. “È stata presa in considerazione la sua cessione”, ha svelato il giornalista e opinionista di ‘Pressing’, programma in onda su Canale 5 tutte le domeniche.