E se Katy Perry e le altre non fossero andate nello spazio La teoria cospirazionista spopola sui social

Roma, 19 aprile 2025 – E see lenonmai? Ecco servita la nuovacospirazionistica chesui. L'ultima missione di Blue Origin, l’azienda spaziale di Jeff Bezos, si è già attirata molte critiche. Per lo spreco inutile di risorse. Per l'impatto poco sostenibile del lancio. Per l’ipocrisia del “women washing” e via dicendo. Ma un conto è il diritto di critica, un altro è parlare di fake news e sostenere che quanto abbiamo visto in diretta tv sia tutto stato costruito ad arte.Sui, da X a Instagram, diversi post e reel stanno sostenendo che il viaggio di 11 minuti oltre la mesosfera che ha portato Lauren Sanchez, futura lady Bezos, la giornalista Gayle King e lesignore in orbita sia solo una gigantesca bufala. Ma perché e come è nata questa? epa12032410 A handout photo made available by Blue Origin shows US singerafter being aboard Blue Origin’s New Shepard NS-31 rocket on a short mission into orbit after taking off from Launch Site One in Van Horn, Texas, USA, 14 April 2025.