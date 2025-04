Due latitanti stanati nel casertano Denunciate le donne che erano con loro

latitanti di clan napoletani sono stati arrestati in una casa a Mondragone mentre erano in compagnia di due donne.Il blitz degli agenti della della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Frattamaggiore è scattato in mattinata. I due sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di. Casertanews.it - Due latitanti stanati nel casertano. Denunciate le donne che erano con loro Leggi su Casertanews.it Duedi clan napoletani sono stati arrestati in una casa a Mondragone mentrein compagnia di due.Il blitz degli agenti della della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Frattamaggiore è scattato in mattinata. I due sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di.

Notizie raccolte sul web: Due latitanti stanati nel casertano. Denunciate le donne che erano con loro; Latitanti in Olanda, due killer bulgari scelgono Napoli per nascondersi: stanati; Due latitanti affiliati al clan stanati in vacanza, Ciro e Nunzia gestivano le piazze di Forcella; Camorra, latitanti del clan Mazzarella marito e moglie stanati in vacanza a Scalea; Omicidio a Caserta, cugini latitanti da 26 anni: arrestati in Albania.

Duplice omicidio nel 1999 nel Casertano: catturati in Albania due latitanti - L’indagine, che ha permesso la cattura dei due pericolosi latitanti, è stata condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Caserta, con il coordinamento della Procura ... (msn.com)

Arrestati in Albania due latitanti da 26 anni, responsabili nel 1999 di un omicidio nel casertano - CASERTA (ITALPRESS) – Al termine di attività di un‘indagine durata circa un anno, sono stati arrestati, in Albania, i cugini S.A.e S.F., entrambi di nazionalità albanese, rispettivamente di ... (msn.com)