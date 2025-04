Metropolitanmagazine.it - Dirigente della Sporting Terni contro l’arbitra 17enne: “Dovresti fare la fine di Ilaria Sula”

Non sono bastati i cortei e l’indignazione. E poiché pare chee la sua tragica storia sia già stata dimenticata, a ricordarci il sottotesto di violenza nel quale viviamo ci ha pensato un. Infatti, durante un indegli allievi under 17 ilavrebbe infatti dato spazio all’odio, insultando l’arbitropartita, una ragazza di 17 anni.di 17 anni: “Eri da ammazzare da piccola”L’insportivo ha visto offese come “A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello”, “Eri da ammazzare da piccola” e “ladi”: il riferimento è chiaramente al femminicidio commesso qualche settimana faragazza fatta a pezzi e lanciata da un dirupo dentro una valigia., tra l’altro, era di