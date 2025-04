DIRETTA Serie A Lecce Como 0 0 Krstovic la sblocca ma è in offside LIVE

Lecce riceve il Como in Salento nel primo anticipo del sabato che apre la 33esima giornata del campionato di Serie A, 14esimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretto dall'arbitro Sozza della sezione di Seregno.Coulibaly e Nico Paz (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro la Juventus, i giallorossi di Marco Giampaolo sono in piena crisi: un solo punto nelle ultime sette partite. La vittoria manca dal 31 gennaio nella trasferta di Parma, mentre di fronte al proprio pubblico addirittura al 15 dicembre dello scorso anno contro il Monza. I salentini devono tornare a vincere per allontanarsi dal terzultimo posto.

