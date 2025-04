Ilfattoquotidiano.it - Defenestrato dopo tre giorni il nuovo capo ad interim dell’Agenzia delle Entrate Usa “nominato su richiesta di Musk”

Non c’è pace per l’Internal revenue service, l’agenziadegli Usa di cui il Doge di Elonvuol tagliare un quinto dei dipendenti. A tredalla nomina, il presidente Donald Trump ha sostituito ilcommissario adGary Shapley. Al suo posto arriva il vice segretario al Tesoro Michael Faulkender. La notizia è arrivata lo stesso giorno in cui l’agenzia, secondo il New York Times, ha revocato l’accesso al massimo rappresentante del Doge presso l’ente fiscale, secondo quanto riferito al New York Times da persone a conoscenza della situazione.Faulkender, professore di finanza presso l’Università del Maryland, ha lavorato al ministero del Tesoro durante il primo mandato di Trump. Shapley, dipendente dell’Irs diventato noto per aver denunciato presunte pressioni politiche per ammorbidire l’inchiesta fiscale su Hunter Biden, era statomartedì nel mezzo di una girandola di promozioni e dimissioni dai verticifiscale nel giro di poche settimane.