De Zerbi sta valutando di portare il Marsiglia in ritiro fino a fine stagione forse in Italia L’Equipe

Marsiglia, il tecnico Roberto De Zerbi sta pensando a tenere la sua squadra in ritiro fino a fine stagione.

Secondo quanto riportato da L'Equipe:

Alcuni club Italiani sono molto appassionati al ritiro per unire maggiormente il gruppo. De Zerbi ne ha già fatto uno di tre notti a Mallemort a fine novembre 2024. Per completare questa stagione ricca di emozioni, dove ha cercato più volte di scuotere il suo spogliatoio attraverso una gestione accogliente, a volte affettuosa, a volte vigorosa, l'ex allenatore del Brighton sta ora valutando di iniziare già la prossima settimana un ulteriore ritiro fino al termine della stagione. forse si farà in Italia. L'idea è quella di allontanarsi dal centro di allenamento per schiarirsi le idee, ma anche per provare un'ultima strategia per fortificare la squadra dopo prestazioni altalenanti.

