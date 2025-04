Danni del maltempo annullato il trofeo Pilade Cinquini

Danni e disagi vari agli abitanti di alcune zone limitrofe al percorso di gara, il Comando di Polizia Municipale, sentite Pro Strettoia ed Atletica Pietrasanta Versilia, ha ritenuto opportuno revocare il permesso per lo svolgimento del trofeo Pilade Cinquini in programma lunedì 21 aprile, al fine di permettere ai mezzi d'opera per la pulizia e la messa in sicurezza del territorio di operare senza restrizioni. Pro Strettoia ed Atletica Pietrasanta Versilia confidano di poter riprogrammare la gara nel più breve tempo possibile ed augurano a tutte le atlete e tutti gli atleti una Buona Pasqua. Lanazione.it - Danni del maltempo, annullato il trofeo Pilade Cinquini Leggi su Lanazione.it Pietrasanta (Lucca), 19 aprile 2025 – A causa delle frane e smottamenti dovute agli eventi atmosferici delle ultime ore, che hanno causatoe disagi vari agli abitanti di alcune zone limitrofe al percorso di gara, il Comando di Polizia Municipale, sentite Pro Strettoia ed Atletica Pietrasanta Versilia, ha ritenuto opportuno revocare il permesso per lo svolgimento delin programma lunedì 21 aprile, al fine di permettere ai mezzi d'opera per la pulizia e la messa in sicurezza del territorio di operare senza restrizioni. Pro Strettoia ed Atletica Pietrasanta Versilia confidano di poter riprogrammare la gara nel più breve tempo possibile ed augurano a tutte le atlete e tutti gli atleti una Buona Pasqua.

