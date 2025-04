Da Palermo a Porto Empedocle ecco il treno turistico per promuovere Agrigento Capitale della Cultura

treno speciale da Palermo a Porto Empedocle, con tappe al Giardino della Kolymbethra e al Parco archeologico della Valle dei Templi, per promuovere “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Mercoledì 23 aprile, alle 9:42 dalla stazione centrale del capoluogo siciliano, partirà il convoglio. Palermotoday.it - Da Palermo a Porto Empedocle, ecco il treno turistico per promuovere Agrigento Capitale della Cultura Leggi su Palermotoday.it Unspeciale da, con tappe al GiardinoKolymbethra e al Parco archeologicoValle dei Templi, per2025”. Mercoledì 23 aprile, alle 9:42 dalla stazione centrale del capoluogo siciliano, partirà il convoglio.

