Cultura italiani residenti all’estero borse di studio della Farnesina

borse di studio in favore di studenti stranieri residenti all’estero e italiani residenti all’estero (Ire) per l’anno accademico 2025-2026, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo Culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e Cultura italiana. La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. Il bando e la lista dei Paesi/altri territori beneficiari sono disponibili alla seguente pagina: https://studyinitaly.esteri.it/ListaBandi. I candidati possono presentare domanda unicamente attraverso il Portale ‘Study in Italy’. Le candidature online devono pervenire tassativamente entro le 14. Leggi su Ildenaro.it Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) offredi studio in favore di studenti stranieri(Ire) per l’anno accademico 2025-2026, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campole, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua eitaliana. La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. Il bando e la lista dei Paesi/altri territori beneficiari sono disponibili alla seguente pagina: https://studyinitaly.esteri.it/ListaBandi. I candidati possono presentare domanda unicamente attraverso il Portale ‘Study in Italy’. Le candidature online devono pervenire tassativamente entro le 14.

Approfondimenti da altre fonti: Study in Italy: tornano le borse di studio per studenti stranieri e italiani all’estero; Study in Italy: tornano le borse di studio per studenti stranieri e italiani all’estero; Presentato il “Festival delle Radici”: un viaggio nella cultura d'origine degli italiani residenti all'estero e non solo; Il Rapporto italiani nel mondo 2024. Gli iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono oltre 6 mlioni.; Presentato il “Festival delle Radici”: un viaggio nella cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e non solo.

Fisco, le case all’estero degli italiani valgono 33,1 miliardi e le rendite finanziarie a quota 178 miliardi - Dalle dichiarazioni Irpef 2024 sono oltre 112mila i soggetti che possiedono un immobile oltre confine e hanno versato al Fisco 95,7 milioni ... (msn.com)

Accesso alla sanità italiana per i residenti all'estero? La proposta anti-furbetti - Approvata la proposta di legge del deputato Di Giuseppe (Fdi): 'un atto di civiltà per i nostri connazionali e un modo per contrastare gli abusi' ... (adnkronos.com)

Italiani all’estero, Porta (Pd): “Fisco e previdenza, governo non pervenuto” - Una legislatura questa in corso segnata da una serie di provvedimenti approvati da questo Governo di destra in materia di fisco e previdenza che hanno colpito e ridotto i diritti acquisiti nel corso ... (italiachiamaitalia.it)