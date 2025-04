Croci e delizie di Braga la Semana Santa

Leggi su Puntomagazine.it

Quando la “Passione” infiamma: il periodo perfetto per visitare la città portoghese nei suoi giorni più intensi.In tutto il mondo cattolico, i sette giorni della settimana che comincia dalla Domenica delle Palme sono i più sentiti dell’anno, perché vedono molti luoghi trasformarsi completamente per i riti liturgici che anticipano la Pasqua. È la “” e anche la città di, a nord del Portogallo, è un esempio perfetto di turismo esperienziale, legato alle celebrazioni religiose.è una delle città portoghesi più antiche, ma anche la più “giovane”. Contraddizione? No, è solo la coincidenza di avere remote origini romane, essere la sede della più antica diocesi cattolica portoghese e di ospitare l’”Universidade do Minho”. Un’importante valenza storica, religiosa e una frizzante vitalità che, insieme, la rendono una località estremamente piacevole per chi preferisce alternare caotiche metropoli e turismo balneare a destinazioni turistiche non ancora eccessivamente invase.