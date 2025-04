Corteo antifascista in Valpolcevera Ogni contrada è patria del ribelle

Ogni contrada è patria del ribelle", questo lo slogan con il quale è stato lanciato l'odierno Corteo organizzato da Valpolcevera antifascista con associazioni e comitati del territorio. La manifestazione è cominciata da piazza Pallavicini a Rivarolo alle ore 15 di sabato 19 aprile 2025, il punto.

