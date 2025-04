Conte e le cose che non si possono fare Tifosi in fermento a Napoli

cose qui non si possono fare". È bastata questa frase, pronunciata da Antonio Conte nella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emotivo tra i Tifosi del Napoli. Un'affermazione che, se da un lato ha il sapore dello sfogo, dall'altro suona per molti come un addio annunciato. Sui social la reazione del popolo partenopeo è stata immediata. C'è chi critica il tempismo: "Conte ha sbagliato a dire certe cose proprio ora che ti giochi lo scudetto. Sei un grande allenatore, ma a volte sei pesante". Altri puntano il dito sulla contraddizione emotiva del mister: "Prima esulti come un pazzo, poi fai dichiarazioni da fine ciclo. Così destabilizzi la squadra". Una parte della tifoseria prova a leggere le parole del tecnico in chiave strategica interpretando cosi' lo sfogo: "Ha spostato la pressione su di se' per alleggerire la squadra. Agi.it - Conte e le cose che non si possono fare. Tifosi in fermento a Napoli Leggi su Agi.it AGI - In questi otto mesi ho capito che tantequi non si". È bastata questa frase, pronunciata da Antonionella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emotivo tra idel. Un'affermazione che, se da un lato ha il sapore dello sfogo, dall'altro suona per molti come un addio annunciato. Sui social la reazione del popolo partenopeo è stata immediata. C'è chi critica il tempismo: "ha sbagliato a dire certeproprio ora che ti giochi lo scudetto. Sei un grande allenatore, ma a volte sei pesante". Altri puntano il dito sulla contraddizione emotiva del mister: "Prima esulti come un pazzo, poi fai dichiarazioni da fine ciclo. Così destabilizzi la squadra". Una parte della tifoseria prova a leggere le parole del tecnico in chiave strategica interpretando cosi' lo sfogo: "Ha spostato la pressione su di se' per alleggerire la squadra.

