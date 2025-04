Conte e le cose che non si possono fare Tifosi in fermento a Napoli

cose qui non si possono fare". È bastata questa frase, pronunciata da Antonio Conte nella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emotivo tra i Tifosi del Napoli. Un'affermazione che, se da un lato ha il sapore dello sfogo, dall'altro suona per molti come un addio annunciato. Sui social la reazione del popolo partenopeo è stata immediata. C'è chi critica il tempismo: "Conte ha sbagliato a dire certe cose proprio ora che ti giochi lo scudetto. Sei un grande allenatore, ma a volte sei pesante". Altri puntano il dito sulla contraddizione emotiva del mister: "Prima esulti come un pazzo, poi fai dichiarazioni da fine ciclo. Così destabilizzi la squadra". Una parte della tifoseria prova a leggere le parole del tecnico in chiave strategica interpretando cosi' lo sfogo: "Ha spostato la pressione su di se' per alleggerire la squadra. Agi.it - Conte e le cose che non si possono fare. Tifosi in fermento a Napoli Leggi su Agi.it AGI - In questi otto mesi ho capito che tantequi non si". È bastata questa frase, pronunciata da Antonionella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emotivo tra idel. Un'affermazione che, se da un lato ha il sapore dello sfogo, dall'altro suona per molti come un addio annunciato. Sui social la reazione del popolo partenopeo è stata immediata. C'è chi critica il tempismo: "ha sbagliato a dire certeproprio ora che ti giochi lo scudetto. Sei un grande allenatore, ma a volte sei pesante". Altri puntano il dito sulla contraddizione emotiva del mister: "Prima esulti come un pazzo, poi fai dichiarazioni da fine ciclo. Così destabilizzi la squadra". Una parte della tifoseria prova a leggere le parole del tecnico in chiave strategica interpretando cosi' lo sfogo: "Ha spostato la pressione su di se' per alleggerire la squadra.

Su altri siti se ne discute: Conte, 'ho capito che a Napoli alcune cose non si possono fare'; Conte agita Napoli: “Qui tante cose non si possono fare”; Napoli, Conte: «Ho capito che qui alcune cose non si possono fare. Ma allo scudetto dobbiamo crederci»; Conte: In 8 mesi a Napoli ho capito che qui tante cose non si possono fare; Conte e le cose che non si possono fare. Tifosi in fermento a Napoli.

Conte e le cose che non si possono fare. Tifosi in fermento a Napoli - AGI - In questi otto mesi ho capito che tante cose qui non si possono fare". È bastata questa frase, pronunciata da Antonio Conte nella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emot ... (msn.com)

Conte agita il Napoli: «Qui tante cose non si possono fare, non rinnego niente ma non confermo quanto detto questa estate» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte carica la vigilia della sfida di Monza: «Avevo detto che questa non deve essere una squadra di passaggio... Ma i tifosi devono continuare a sognare, noi ci siamo e ... (msn.com)

Napoli, lo sfogo di Conte: “Certe cose qui non si possono fare” - La chance di agganciare l’Inter in vetta alla classifica almeno per una notte, in un turno di campionato che vedrà il Napoli scendere in campo prima dei nerazzurri, finisce con il passare in secondo p ... (msn.com)