Coniugi mummificati trovato il testamento L eredità villa compresa al Wwf I parenti lasciati fuori

mummificati di Marco Steffenoni, 75 anni, e della moglie Maria Teresa Nizzola, 76, nella loro villa abbandonata a Monte Ricco, sopra Verona, emergono dettagli. Leggo.it - Coniugi mummificati, trovato il testamento: «L'eredità (villa compresa) al Wwf». I parenti lasciati fuori Leggi su Leggo.it A un mese dal ritrovamento dei corpidi Marco Steffenoni, 75 anni, e della moglie Maria Teresa Nizzola, 76, nella loroabbandonata a Monte Ricco, sopra Verona, emergono dettagli.

Su questo argomento da da altre fonti: Coniugi mummificati a Verona, trovato il testamento: «L'erede del patrimonio è il Wwf». E l'associazione si fa avanti per la sepoltura; Coniugi mummificati a Verona, trovato il testamento: «L'eredità (villa compresa) al Wwf». I parenti lasciati f; Coniugi di Verona mummificati in villa, trovato il testamento: Tutto il patrimonio al Wwf; Marito e moglie mummificati in casa, trovato il testamento: a chi andrà la ricca eredità; Coniugi trovati mummificati in casa, dopo un mese salta fuori il testamento: il loro patrimonio va al Wwf.

Coniugi mummificati a Verona, trovato il testamento: «L'eredità (villa compresa) al Wwf». I parenti lasciati fuori - A un mese dal ritrovamento dei corpi mummificati di Marco Steffenoni, 75 anni, e della moglie Maria Teresa Nizzola, 76, nella loro villa abbandonata a ... (msn.com)

Coniugi di Verona mummificati in villa, trovato il testamento: "Tutto il patrimonio al Wwf" - Aperto il testamento dei coniugi trovati mummificati nella loro villa di Verona, a mesi dal decesso. Erede di tutto il patrimonio sarà il Wwf. (msn.com)

Coniugi mummificati a Verona, trovato il testamento: «L’erede del patrimonio è il Wwf». E l'associazione si fa avanti per la sepoltura - Verona, gli Steffenoni erano soci dell'associazione dagli anni Ottanta. I corpi trovati nella loro villa a metà marzo: saranno sepolti in una cappella nel Mantovano. Il fratello dell'uomo: «Avevano sc ... (msn.com)