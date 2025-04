Conferenza stampa Chivu Con la Juve partita sentita vogliamo fare un regalo ai tifosi Dico questo sulla nuova squadra di Tudor

JuventusNews24Conferenza stampa Chivu: le parole del tecnico del Parma a due giorni dalla sfida contro i bianconeriOggi è intervenuto in Conferenza stampa anche Chivu, a due giorni da Parma–Juve. Le dichiarazioni del tecnico del club emiliano.COME STA LA squadra – «È stata una settimana intensa di lavoro fatto molto bene. Mancano due giorni, questa Conferenza è un po’ atipica per le abitudini rispetto al solito. Ci siamo allenati bene, stiamo aspettando di vedere se riusciamo a recuperare qualche acciaccato. Abbiamo domani allenamento, ne faremo un altro lunedì. Mi riferisco a Cancellieri e qualcun altro che ha avuto qualche acciacco».partita SPECIALE PER I tifosi – «L’obiettivo è di fare una buona partita, ottenere il risultato. vogliamo fare un regalo ai tifosi, visto che la partita è sentita. Juventusnews24.com - Conferenza stampa Chivu: «Con la Juve partita sentita, vogliamo fare un regalo ai tifosi. Dico questo sulla nuova squadra di Tudor» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: le parole del tecnico del Parma a due giorni dalla sfida contro i bianconeriOggi è intervenuto inanche, a due giorni da Parma–. Le dichiarazioni del tecnico del club emiliano.COME STA LA– «È stata una settimana intensa di lavoro fatto molto bene. Mancano due giorni, questaè un po’ atipica per le abitudini rispetto al solito. Ci siamo allenati bene, stiamo aspettando di vedere se riusciamo a recuperare qualche acciaccato. Abbiamo domani allenamento, nemo un altro lunedì. Mi riferisco a Cancellieri e qualcun altro che ha avuto qualche acciacco».SPECIALE PER I– «L’obiettivo è diuna buona, ottenere il risultato.unai, visto che la

