Con Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po’ a volte non capita nemmeno se lo vuoi la confessione di Giulio Berruti

Non solo la fatica fisica, la competizione e i paesaggi mozzafiato. “Pechino Express” si rivela anche un palcoscenico di emozioni inaspettate per. L’attore e chirurgo estetico, 40 anni, solitamente riservato sulla sua vita privata, si è lasciato andare a unaintima e commossa durante l’ultima puntata del reality show, andata in onda giovedì 17 aprile.Toccato dall’incontro con alcuni bambini in Thailandia,ha parlato apertamente del desiderio di diventare padre insieme alla compagna, 44 anni, deputata di Italia Viva, a cui è legato dal 2020. “è una cosa bellissima che a, anonse lo”, ha esordito l’attore, con la voce rotta dall’emozione. “È una cosa che vogliamo entrambi: insieme conè un po’ che cilavorando.