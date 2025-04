Colpo di scena al matrimonio il discorso della sposa gela tutti i presenti soprattutto il marito

Colpo di scena al matrimonio, il discorso della sposa gela tutti i presenti: soprattutto il marito. Cielo terso, profumo di rose e risate leggere che si mescolano al tintinnio dei calici: il matrimonio di Emily Green, 31 anni, originaria dell'Hertfordshire, e del suo compagno Tom, si è svolto come in una favola nel cuore della campagna del Wiltshire. Amici e parenti hanno raggiunto la suggestiva location per assistere a una cerimonia impeccabile, tra sorrisi emozionati, lacrime discrete e promesse sussurrate. Proprio al momento del brindisi e delle dediche, tuttavia, la sposa ha lasciato tutti a bocca aperta con una rivelazione. (.)Leggi anche: Belen a briglia sciolta ad "Only Fun", la pesante frecciata a De MartinoLeggi anche: "Uomini e Donne", corteggiatrice crolla e pianta in asso Gianmarco: il motivomatrimonio da sogno nel Wiltshire: un brindisi accende i riflettori su un amore fuori dal comuneTutto sembrava perfettamente orchestrato, secondo la più romantica delle tradizioni inglesi.

