Cocaina a domicilio nella scatola da scarpe arrestato un 38enne per spaccio indagata una 21enne

arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a San Donato Milanese (Milano). Per lo stesso reato, è indagata anche una cittadina filippina di 21 anni. Leggi su Fanpage.it Ieri, venerdì 19 aprile, la polizia haun uomo di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dia San Donato Milanese (Milano). Per lo stesso reato, èanche una cittadina filippina di 21 anni.

Altre testate riportano aggiornamenti: Cocaina a domicilio nella scatola da scarpe, arrestato un 38enne per spaccio: indagata una 21enne; I residenti lanciano l'allarme, i poliziotti scoprono la casa dello spaccio; Dai pesci piccoli allo squalo: in casa un market della droga; Cocaina invece che cialde del caffè: arrestato per spaccio un pregiudicato a Pescantina; Più di mille euro addosso e cocaina nella cintura e nei boxer: arrestato 30enne.

Cocaina a domicilio nella scatola da scarpe, arrestato un 38enne per spaccio: indagata una 21enne - Ieri, venerdì 19 aprile, la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a San Donato Milanese (Milano) ... (fanpage.it)

In auto contanti e dosi di cocaina, arrestato 38enne - Indagata anche una 21enne filippina che si trovava insieme all'uomo. Sequestrati quasi 3000 euro in contanti e stupefacente nascosto in una scatola da scarpe nell'abitazione dello spacciatore italiano ... (rainews.it)

Perugia, mezzo chilo di cocaina e un tesoro nella scatola delle scarpe - Arrestato dai carabinieri di Perugia un albanese di 24 anni al quale sono stati sequestrati 511 grammi di cocaina «costituiti ... a casa (31.460 in una scatola di scarpe riposta in un mobile ... (msn.com)