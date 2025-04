Cinquant’anni di musica voci e ricordi il concorso Maschera d’oro ricorda Gianni Pettenati

Maschera d'oro, il popolare concorso canoro organizzato dalla Famiglia Piasinteina, festeggia la sua 50esima edizione. Il concorso canoro venne organizzato per la prima volta nel 1961 dall'allora presidente della Famiglia Piasinteina Giulio Lommi, che fece creare come premio una.

