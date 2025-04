Romadailynews.it - Cina: robot umanoidi competono nella prima mezza maratona di sempre a fianco di corridori umani a Pechino

Un nuovo traguardo tecnologico e’ stato raggiunto oggiBeijing Economic-Technological Development Area, poiche’hanno completato unaper lavolta a livello globale. Ihanno seguito lo stesso percorso dei, ma su piste separate. Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing HumanoidInnovation Center, ha registrato un tempo di due ore, 40 minuti e 42 secondi, vincendo questa storica gara di 21,0975 chilometri tra 20 squadre concorrenti. “Tiangong Ultra ha tagliato il traguardo circa 30 minutidel previsto”, ha dichiarato l’AD del centro, Xiong Youjun. “Tutti ioggi hanno performato in maniera ottimale nel gestire sfide come curve e dossi stradali.Abbiamo fatto la storia insieme”. Originariamente prevista per il 13 aprile, lapere’ stata posticipata ad oggi a causa di un’allerta per forti venti in citta’ lo scorso fine settimana, dando alle squadre piu’ tempo per testare e perfezionare la struttura e il sistema di controllo dei