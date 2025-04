Calcionews24.com - Chivu carica il Parma: «Compattezza per fare un grande regalo ai tifosi! La Juve di Tudor è cambiata così…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro laal Tardini In conferenza stampa, l’allenatore dei crociati, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di: partita fondamentale per la salvezza. COME STA LA SQUADRA – «È stata una settimana intensa di lavoro fatto molto bene. Mancano due .