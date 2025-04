Cultweb.it - Chi era Angelo Longoni, regista e attore scomparso per un tumore raro, in un ultimo libro il suo testamento

, sceneggiatore,e scrittore, èoggi all’età di 68 anni, dopo aver combattuto contro un, un mesotelioma pleurico, la stessa malattia che fu fatale a Franco Di Mare, connessa all’esposizione all’amianto. Nato a Milano il 19 ottobre del 1956, si era formato artisticamente alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, una delle istituzioni più prestigiose del panorama teatrale italiano.La carriera diè iniziata nel mondo del teatro come, ma si è ben presto affermato come autore e, distinguendosi per uno stile narrativo incisivo e attento alle tematiche sociali. Il suo primo grande successo è stato “Naja”, dramma teatrale vincitore del Premio Riccione ATER nel 1987, poi trasposto in film nel 1997, con protagonista Stefano Accorsi.