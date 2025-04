Chi è il vincitore Amici 24 il nome è uscito la scoperta del pubblico fa restare male gli altri allievi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca ancora qualche settimana alla proclamazione ufficiale deldi24, ma il fermento intorno alche conquisterà il gradino più alto del podio del Serale 2025 è già palpabile. Come da tradizione, i pronostici degli scommettitori stanno accendendo il dibattito tra fan e addetti ai lavori, delineando con chiarezza i primi favoriti alla vittoria. In testa, con una quotazione di 2.50, spicca ildi Nicolò Filippucci, il cantante della squadra di Anna Pettinelli che, fin dalla sua entrata nella fase serale del talent, ha saputo farsi notare per la sua voce potente e carismatica.Nicolò non ha solo dimostrato una notevole padronanza tecnica, ma ha saputo conquistare anche ilcon interpretazioni intense e cariche di emozione. Ha incantato tutti sulle note di Rolling in the Deep di Adele, brano impegnativo e ricco di sfumature, esibendosi anche in coinvolgenti duetti con TrigNO in canzoni iconiche come Diavolo in me di Zucchero e Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.