Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito milionario di Cristel Carrisi, Davor Luksic, e cosa fa nella vita la figlia di Al Bano?

Cristèl Chiaranasce a Cellino San Marco (Brindisi) il 25 dicembre 1985, terzogenita della celebre coppia formata da Ale Romina Power. Nel 1986 la bambina viene battezzata da Madre Teresa di Calcutta. I fratelli di Cristèl sono Ylenia (1970), Yari Marco (1973) e Romina Jr. Jolanda (1987). Grazie anche all’indole artistica respirata in famiglia, da bambina Cristèl impara a suonare il pianoforte e, qualche anno dopo, inizia a scrivere qualche canzone. Nel 2012 Cristèl è a New York, a cena con amici americani dove conosce, un ricchissimo imprenditore croato (con origini cilene) con cui vive per diverso tempo un rapporto a distanza. I due si sposano il 3 settembre 2016 a Lecce,chiesa barocca di San Matteo. Grazie alla loro unione nascono Kay Tyrone (10 maggio 2018), Cassia Ylenia (10 agosto 2019) e Ryo Inés (23 settembre 2021).