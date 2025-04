Lapresse.it - Catania, sequestrati 28mila litri di benzina contaminata da gasolio

I Finanzieri del Comando Provinciale di, nei giorni scorsi, hanno sequestrato nel comune di Belpassoa28.000dial 26% da, che avrebbe causato guasti meccanici agli automobilisti a seguito di rifornimento alla pompa. La vicenda trae origine da una segnalazione al numero di Pubblica Utilità “117”, avvenuta recentemente da parte di un cittadino rimasto in panne col proprio autoveicolo dopo il rifornimento di.Il gestore dell’impianto è stato denunciato alla locale Procura, per violazione dell’art. 515 del c.p. – “frode nell’esercizio del commercio”, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e sono stati sottoposti a sequestro penale due serbatoi contenenti 28.152die le pompe di rifornimento collegate.