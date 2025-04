Castro titolare contro l’Inter Italiano rivela Ecco come sta

Castro titolare contro l’Inter? Italiano rivela: «Ecco come sta» Le parole del tecnico del BolognaCosi Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di domani tra Bologna ed Inter:come STANNO ODGAARD E Castro?- «Odgaard 95% bene, Castro 50%. Odgaard diverso da quello che ha subito Castro, Odgaard è in gestione salta i primi due allenamenti ma poi quando entra negli ultimi allenamenti sta meglio, non lo abbiamo rischiato a Bergamo. Castro ha ancora fastidio al piede ma sta molto meglio, nei prossimi giorni questo recupero sarà più veloce»DIFESA- «Spesso abbiamo lavorato bene, a Bergamo abbiamo lavorato male su quella traiettoria del primo gol, il secondo dobbiamo essere più svegli, ci siamo fermati, abbiamo staccato la spina e in queste situazioni vieni castigato. Internews24.com - Castro titolare contro l’Inter? Italiano rivela: «Ecco come sta» Leggi su Internews24.com di Redazione: «sta» Le parole del tecnico del BolognaCosi Vincenzo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di domani tra Bologna ed Inter:STANNO ODGAARD E?- «Odgaard 95% bene,50%. Odgaard diverso da quello che ha subito, Odgaard è in gestione salta i primi due allenamenti ma poi quando entra negli ultimi allenamenti sta meglio, non lo abbiamo rischiato a Bergamo.ha ancora fastidio al piede ma sta molto meglio, nei prossimi giorni questo recupero sarà più veloce»DIFESA- «Spesso abbiamo lavorato bene, a Bergamo abbiamo lavorato male su quella traiettoria del primo gol, il secondo dobbiamo essere più svegli, ci siamo fermati, abbiamo staccato la spina e in queste situazioni vieni castigato.

