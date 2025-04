Cani gatti e persino una gallina in quella casa c’erano 80 animali che vivevano tra feci e sporcizia l’orrore raccontato dalla polizia

polizia del South Yorkshire e i volontari della RSPCA sono entrati in una casa di Doncaster, nel Regno Unito, su mandato urgente del tribunale. Dentro hanno trovato una scena difficile da dimenticare: oltre 80 animali, tra cui 78 Springer Spaniel, due gatti e persino una gallina, vivevano in condizioni horror. "Mentre si aggiravano nella proprietà, la squadra si è imbattuta in feci, sporcizia e, dietro ogni angolo e ogni stanza, altri Cani", si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla polizia.L'intervento, avvenuto giovedì 17 aprile, ha richiesto diverse ore. Uno a uno, gli agenti hanno estratto i Cani dalla casa, fino a raggiungere il totale di 82 animali. Le immagini non sono state diffuse, ma il quadro raccontato dagli operatori non lascia spazio a dubbi sulla gravità della situazione.

