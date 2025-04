Calciomercato Napoli arrivano conferme colpo dal Bologna

Calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, dopo le ulteriori conferme arrivate sull’interessamento del calciatore del BolognaIl Napoli continua a monitorare diversi calciatori per la prossima stagione, in modo tale da rafforzare la propria rosa che subirà molti innesti. Gli azzurri infatti giocheranno, molto probabilmente, ben quattro competizioni e la rosa attuale non è di certo all’altezza, almeno numericamente.Antonio Conte è stato da sempre chiaro su questo tema, con la squadra che dovrà essere rinforzata ulteriormente per permettere al club di disputare al meglio campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Aurelio De Laurentiis metterà a disposizione un budget molto sostanzioso dovuto alla cessione di Kvaratskhelia e quella certa di Osimhen. Poi ci sono gli esuberi da piazzare e i vari incassi del posizionamento finale e accesso in Europa. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, arrivano conferme: colpo dal Bologna Leggi su Spazionapoli.it Ildelè pronto a prendere avvio, dopo le ulterioriarrivate sull’interessamento del calciatore delIlcontinua a monitorare diversi calciatori per la prossima stagione, in modo tale da rafforzare la propria rosa che subirà molti innesti. Gli azzurri infatti giocheranno, molto probabilmente, ben quattro competizioni e la rosa attuale non è di certo all’altezza, almeno numericamente.Antonio Conte è stato da sempre chiaro su questo tema, con la squadra che dovrà essere rinforzata ulteriormente per permettere al club di disputare al meglio campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Aurelio De Laurentiis metterà a disposizione un budget molto sostanzioso dovuto alla cessione di Kvaratskhelia e quella certa di Osimhen. Poi ci sono gli esuberi da piazzare e i vari incassi del posizionamento finale e accesso in Europa.

Conte Juve, arrivano conferme sul piano di De Laurentiis: la storia col Napoli è già finita? Importanti novità - Conte Juve, arrivano conferme sul piano di De Laurentiis: tutti i dettagli sul possibile futuro dell’allenatore Le parole di Antonio Conte hanno scatenato già molte reazioni in casa Napoli ma non solo ... (juventusnews24.com)

Arrivano conferme per l’acquisto di Marianucci dall’Empoli - ForzAzzurri.net - Sembra fatto l'acquisto di Marianucci dall'Empoli. La dirigenza azzurra sembra aver chiuso con largo anticipo il primo colpo di calciomercato. Ecco i ... (forzazzurri.net)

Marianucci-Napoli, TMW: definito l'acquisto! Crescerà alle spalle di Buongiorno e Rrahmani - Calciomercato Napoli, chiusa con largo anticipo la prima operazione estiva: arrivano ulteriori conferme oggi dai colleghi di TMW. Calciomercato Napoli, confermato Marianucci come 1° acquisto estivo Se ... (msn.com)