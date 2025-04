Calciomercato Juve 70 milioni per il grande colpo estivo il piano dei bianconeri è chiaro… E attenzione a quel possibile scambio Novità

Il grande obiettivo del Calciomercato Juve estivo è Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale. Non è più un segreto ma ci sono importanti Novità per quanto riguarda il possibile affare.Come riportato da Tuttosport gli inglesi valutano il giocatore 70 milioni di euro. I bianconeri potrebbero abbassare questa cifra inserendo delle contropartite come Douglas Luiz ma anche Vlahovic da usare come pedina di scambio.

